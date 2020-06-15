Уроки вязания
Категория: Вязание
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Как я вяжу пояс к юбкам. МК. Уроки вязания
Обрабатываем планки по методу Любови Галдиной Уроки вязания
Вяжем по кругу разными цветами - маленький секрет Уроки вязания
Свитер спицами в технике "без швов" с плечом-погоном. Это краткое руководство предназначено для девушек с опытом, кто вяжет не только по журналам и инструкциям, а может самостоятельно делать расчеты, тех кто уже вязал изделия сверху вниз, например регланом. Рукав-погон - более сложная техника бесшовного вязания сверху вниз. И самая сложная часть, на мой взгляд, это расчеты. Алгоритм вязания следующий: 1. Связать воротник гольф. 2. Связать 2 погона. 3. Вывязать пе... Уроки вязания
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