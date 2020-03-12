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Ольга
Сохранено 13.04.16, 20:52 из
Вязание - УЗОРЫ КРЮЧКОМ
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Круг, связаный крючком столбиками с накидом (схема и описание) : Вязание на oleksi.ru
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